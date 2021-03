Non è certo una stagione da ricordare per il Torino. Se la Prima squadra è impegnata nella lotta per la salvezza, per la Primavera le cose non stanno andando molto meglio: la formazione granata è al penultimo posto in classifica e rischia la retrocessione in Primavera 2. Per questo motivo il presidente Urbano Cairo ha deciso per un cambio in panchina.



Marcello Cottafava è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Federico Coppitelli, che aveva già allenato con successo la Primavera granata dal 2016 al 2019, vincendo anche una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera.