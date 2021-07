ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Juric ha cambiato la mentalità del Toro. Adesso, a prescindere dai continui cambi di allenatori, dobbiamo essere noi calciatori a lanciare un segnale, in fretta. La colpa non può essere dei tecnici, abbiamo sbagliato noi in campo. Dopo gli ultimi due campionati negativi, per iniziare a ricostruire servirà principalmente un Toro umile, concentrato unicamente sul lavoro, ma soprattutto che dovrà avere più fame"."Juric è un tecnico molto preparato. Ha le idee chiare, ed è fondamentale: ora sta a noi riuscire ad assorbire in fretta le sue richieste. Ho giocato anche con: del loro modo di vedere il calcio adoro la semplicità. Non ti riempiono di informazioni, ma ognuno di noi sa quelle due o tre cose che deve fare".Penso che Andrea stia ancora festeggiando la vittoria all’Europeo così come nella sua testa abbia le idee chiare. Tutti noi lo stiamo aspettando, sappiamo l’importanza della sua presenza in questa squadra. Speriamo che torni presto"."Il rinnovo del contratto mi fa molto piacere. Tre anni fa ho detto che avrei volutoTra due mesi compio 35 anni, ma mi sento davvero bene nonostante il ritiro con Juric sia veramente tosto. Sono convinto che, insieme a Juric, potrò migliorarmi ancora per aiutare la squadra a crescere".