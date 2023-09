Arriva una buona notizia per l'attaccante del Torino, Antonio Sanabria: il numero 9 granata è infatti stato convocato dalla propria nazionale, il Paraguay.



Era da oltre un anno che l'attaccante era escluso dalla lista dei convocati, tanto che la sua ultima apparizione con la selezione paguayana è del febbraio del 2022 nella gara persa per 4-0 con il Brasile valida per le qualificazione al Mondiale del Qatar.