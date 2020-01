Tra i giocatori del Torino che sono seguiti con attenzione da parte degli altri club c'è anche il difensore Lyanco. Per il difensore brasiliano è infatti arrivata un'offerta da parte del Galatasaray: offerta che la società granata ha però immediatamente respinto al mittente.



Il Torino non ha intenzione di cedere Lyanco: Walter Mazzarri punta molto sul difensore brasiliano e, ora che è tornato dall'infortunio, tornerà a puntare su di lui per sistemare la retroguardia.