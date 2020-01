Designati gli arbitri della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, Torino-Atalanta è stata affidata al signor Guida, fischietto della sezione AIA di Torre Annunziata. Il direttore di gara sarà assistito dai signori Cecconi e Rocca, mentre Marinelli è stato designato come IV uomo. Al Var ci sarà invece il signor Maresca affiancato da Di Vuolo.



BILANCIO ATALANTA- L'Atalanta è la quarta squadra più arbitrata dal direttore di Torre Annunziata, che l'ha diretta per ben venti partite. Nonostante la cavalcata e il buon rendimento degli ultimi anni, nella maggior parte delle partite con Guida al fischietto la Dea ha perso: nove volte su venti gare, sconfitte quasi a metà. Il resto dei risultati sono equilibrati tra pareggi (5) e vittorie (6), ma è il numero dei cartellini gialli sventolati in faccia ai nerazzurri a destare l'attenzione: cinquantadue ammonizioni, due espulsioni e un calcio di rigore concesso.



BILANCIO TORO- Va molto meglio all'avversaria Torino: quattro i calci dal dischetto indicati in area piccola da Guida per i granata e nove vittorie su diciannove partite dirette dal fischietto di Torre Annunziata per la squadra all'ombra della Mole. Solo la media dei cartellini gialli resta alta, anzi, altissima: 62. In una partita in cui scontri e falli di certo non mancheranno, i giocatori dovranno essere abili a tirare indietro il piede sotto gli occhi di un arbitro che non ci pensa due volte a mettere mano al taschino dei cartellini. Occhio quindi al diffidato Malinovskyi; anche il Toro potrebbe rischiare con Izzo e Lukic.