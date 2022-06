La strada che porta Joao Pedro al Torino si è fatta improvvisamente ancora più in salita: a complicare la trattativa tra la società granata e il Cagliari è stato l'inserimento del Monza nell'affare.



Il club lombardo è infatti interessato ad acquistare l'attaccante italo-brasiliano e ha presentato un'offerta al Cagliari per acquistare il giocatore: la volontà del club di Silvio Berlusconi è quella di arrivare presto alla chiusura della trattativa, il Torino dovrà cercare di accorciare i tempi se non vorrà farsi sfuggire il giocatore.