Daniele Baselli è stato uno dei migliori in campo in casa Torino nella partita contro la Fiorentina. Il centrocampista granata, al termine della partita del Franchi, ha così commentato l'1-1 finale: "Nel primo tempo siamo partiti timidi, poi anche il caldo ha fatto il resto. Però ci siamo ripresi bene. Ci teniamo stretto questo pareggio visto che quello di Firenze è un campo difficile”.



Baselli ha poi parlato dei prossimi impegni del suo Torino: “Adesso dobbiamo affrontare tutte le partite come fossero finali, non è facile ma dobbiamo giocarcela con tutte al massimo. Mercoledì poi sarà importantissimo fare una grande partita contro una squadra in grande forma, ma giochiamo in casa nostra e dobbiamo portare a casa i tre punti”.