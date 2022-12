Brian Bayeye è uno dei calciatori che certamente lasceranno il Torino nella sessione invernale di mercato: sulle sue tracce ci sono la Reggina e il Modena, con il club calabrese che è però al momento in vantaggio nella corsa per il francese.



La cessione di Bayeye in prestito non avverrà però subito: il Torino aspettare prima che Ola Aina e Wilfried Singo recuperino dai rispettivi infortuni e solamente una volta che questi due giocatori saranno a disposizione lascerà partire il suo numero 2.