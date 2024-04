Torino, Bellanova: ‘Tifo Inter da sempre, la finale di Champions col City e i trascorsi al Milan…’

Intervista di Raoul Bellanova a Sportweek. Tanti ricordi e tanti aneddoti nel racconto dell’esterno ex Inter e attualmente al Torino, anche relativi al periodo in nerazzurro della passata stagione:



Dai 6 ai 19 anni giochi nel vivaio del Milan, ma sei tifoso dell’Inter. Abbastanza atipico: come mai?

"Sono interista sin da piccolino perché in famiglia sono sempre stati tutti interisti".



L’esperienza nella società multietnica francese ti aiuta a riflettere con strumenti diversi sulla piaga del razzismo in Italia: come siamo messi in Serie A?

"Siamo messi male, dobbiamo crescere"."E mi prendo una rivincita dopo tanti sacrifici. Porterò Cagliari sempre nel cuore, qui ho iniziato ad assaporare il mio sogno. Cagliari mi ha dato una botta permettendomi, l’anno dopo, di andare all’Inter, la mia squadra del cuore".



E in nerazzurro arrivano i 20 minuti della finale di Champions contro il City.

"Resteranno sempre dentro di me. Oggi lavoro per cercare di tornare su quei palcoscenici".

"Il bilancio è molto positivo, è una scelta che rifarei altre centomila volte. Mi sento molto più protagonista. Sei assist e un gol poi non sono male…".