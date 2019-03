L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Chievo, propiziata da un suo gol: "E' sempre emozionante per un attaccante, un po' mancava ma non più di tanto, perché sapevo che stavo facendo belle prestazioni, stavo giocando come so giocare e come voglio giocare sempre, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. Sono contento che sia arrivato oggi per sbloccare una gara molto difficile. Scambierei i miei gol per l'Europa, sappiamo l'importanza che ci darebbe a livello di squadra, dobbiamo continuare a sacrificarci come stiamo facendo perché i risultati possono arrivare".