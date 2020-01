Andrea Belotti, attaccante del Torino, parla a La Stampa dopo il ko contro l'Atalanta per 0-7: "Non è giustificabile perdere così. Abbiamo sbagliato tutto, è stata una sconfitta umiliante che fa malissimo al nostro orgoglio, per quanto mi riguarda la peggiore della mia carriera. L’unica strada che abbiamo è onorare questi colori, ci giochiamo un quarto di finale di coppa importante, troviamo la forza dentro di noi. Possiamo anche perdere, ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato l’anima".