“Vorrei che mi dicesse: “Mister, voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia”, così ha parlatoin un'intervista alla Gazzetta dello Sport in merito alla situazione legata ad. L'attaccante granata, reduce da un paio di stagioni sottotono e dalla vittoria degli Europei, è da tempo al centro del, con una. Il nuovo tecnico è stato chiaro: lo vuole come terminale della sua squadra, ma ha detto che deve decidere in fretta, non aspetta né lui né nessun altro.– Il Toro dalla sua parte si è già mosso, con la volontà di trattenere ancora il Gallo in granata per i prossimi anni:. Una proposta ritenuta congrua dalla società,. Dall'estero lo vorrebbe lo, che ha formulato un'offerta di circa, ma che il Gallo sembra destinato a declinare. Si era parlato del, Monchi però ha abbandonato la pista e ha virato su un altro attaccante (Joselu, dell'Alaves).. Domani intanto vedrà Juric e si confronterà con lui. L'ex tecnico del Verona gli ribadirà il desiderio di poter contare sui suoi gol e sulla sua leadership, ma gli metterà anche fretta per farlo decidere al più presto. Sono giorni davvero importanti per il suo futuro perché tutto dipende dalla sua volontà: continuare ad essere il simbolo del Toro e del nuovo progetto oppure rompere una bella storia e cercare una nuova avventura.