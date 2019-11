Andrea Belotti è stato convocato da Walter Mazzarri per la partita di domani del Torino contro il Genoa. La sua presenza in campo al Ferraris resta però ancora in dubbio: sarà decisivo il test che l'attaccante effettuerà domani mattina.



"Belotti l'ho convocato ma non so se giocherà. Decideremo domani dopo che avrà fatto il test fisico e vedremo se ha recuperato" ha spiegato in conferenza stampa Walter Mazzarri. Se il Gallo non dovesse farcela a scendere in campo dal primo minuto al suo posto ci sarà Simone Zaza.