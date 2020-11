Per la partita di domani contro il Genoa, il Torino rischia seriamente di dover fare a meno di Andrea Belotti. L'attaccante ha ricevuto una botta al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo contro la Lazio: gli esami hanno escluso lesioni ai legamenti, ma la presenza in campo del Gallo al Ferraris è sempre più improbabile.



Marco Giampaolo in attacco dovrà fare a meno anche di Simone Zaza e di Vincenzo Millico, l'unico attaccante di ruolo disponibile per la partita potrebbe quindi essere Federico Bonazzoli, oltre agli esterni offensivi Simone Verdi e Simone Edera.