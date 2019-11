Andrea Belotti non ce l'ha fatta a recuperare per la partita tra il suo Torino e il Genoa. Il centravanti non sono non sarà in campo, ma non siederà neppure in panchina e assisterà al match dalla tribuna.Il Gallo non ha superato il problema all'anca che lo ha tormentato per tutta la settimana.



Walter Mazzarri aveva deciso di convocarlo comunque per la trasferta, nella speranza che potesse recuperare all'ultimo. Questa mattina Belotti aveva svolto alcuni test fisici ma, purtroppo per il Torino, non ha recuperato dall'infortunio.