A Sky Sport è intervenuto Andrea Belotti dopo la vittoria contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “La vittoria di oggi è molto importante per tanti punti di vista. I tre punti innanzitutto migliorano la posizione in classifica. La cosa fondamentale è la continuità. Dopo la prestazione di Roma, non era facile giocare con il Bologna. E’ facile cadere in qualche disattenzione fatale. Invece, nonostante abbiamo giocato giovedì 120′ contro il Genoa, questa squadra è da elogiare per l’anima e il corpo che ci mette fuori e dentro il campo“.



FISCHI - “Io sono d’accordo con Sirigu per le parole che ha detto. Le condizioni di questo campo sarebbero da migliorare. Inoltre non è sicuramente facile per i ragazzi sentire i fischi dei tifosi per il passaggio sbagliato, purtroppo nel calcio esistono anche queste cose. Credo che i tifosi debbano sempre sostenerci, se ci meritiamo i fischi, è giusto che ce li prendiamo. Quando la squadra esce stremata dal campo però è difficile meritarsi i fischi“.



IMMOBILE - “Immobile continua a fare gol e io sono contento delle mie prestazioni. Se vengono i gol anche per me è tutto di guadagnato. L’importante è giocare bene, perché poi disputare l’Europeo è qualcosa di importante“.