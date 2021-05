La partita di questa contro la Lazio potrebbe regalare al Torino la salvezza aritmetica: la squadra granata dovrà però riuscire a guadagnare almeno un pareggio contro i biancocelesti. Per questo motivo Davide Nicola è intenzionato a schierare la formazione migliore.



Tra i pali ci sarà Sirigu mentre in difesa verranno confermati Izzo, Nkoulou e Bremer, nonostante le incertezze che hanno contraddistinto la loro prestazione contro lo Spezia. Il centrocampo a cinque sarà invece formato da Singo, Rincon, Mandragora, Verdi e Ansaldi, in attacco spazio alla coppia Belotti e Zaza.