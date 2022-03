Etrit Berisha è pronto a difendere i pali del Torino anche per la partita di venerdì contro il Genoa: il portiere albanese ha convinto nella gara contro l'Inter, dove si è messo in luce con alcune ottime parate (su tutte quella sul colpo di testa di Lautaro Martinez nel primo tempo) e Ivan Juric è sempre più convinto di promuoverlo a titolare in questo finale di stagione.



L'infortunio alla mano di Vanja Milinkovic-Savic hanno permesso a Berisha di trovare spazio nelle ultime giornate ma il portiere si sta meritando la conferma a suon di parate.