Torino-Bologna, la MOVIOLA LIVE: sospetto mani di Sanabris in area

Redazione CM

19 minuti fa



Di seguito la lista degli episodi da moviola in Torino-Bologna, gara di apertura della 35esima giornata di Serie A:



Torino – Bologna venerdì 03/05 H.20.45

Sozza

De Meo – Rocca

Iv: Giua

Var: Paterna

Avar: Abisso



9' - Mani di Sanabria in area su una punizione per il Bologna, si prosegue. Lucumì era molto vicino al momento del colpo di testa.