Torino-Bologna: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

La 35a giornata del campionato di Serie A si apre con Torino-Bologna, il cui calcio d'inizio è venerdì 3 maggio alle ore 20.45 Un anticipo richiesto dalla società granata che, il giorno successivo, sarà impegnata nelle commemorazioni del Grande Torino: sabato 4 maggio ricorre infatti il 75° anniversario della tragedia di Superga nella quale persero la vita tutti i calciatori dei quella squadra che vinse cinque campionati consecutivi.



TORINO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Bologna

Data: venerdì 3 maggio 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn, Sky Sport Calcio (Canale 202) e Sky Sport (Canale 251)

Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV

Dove vederla: anche Torino-Frosinone può essere vista sia su Sky che in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast). Ma la partita la si può vedere anche sul canale 214 di Sky.

Telecronaca Dazn: Alessandro Iori e Massimo Gobbi

Telecronaca Sky: Federico Zancan e Lorenzo Minotti

ritrova, che aveva saltato per squalifica la partita contro l'Inter. Ma a centrocampo, sempre per squalifica, dovrà fare a meno di Tameze, che era stato espulso nella partita di San Siro. Non hanno recuperato dai rispettivi infortuni(oltre a) e alla lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi anche Lovato che ha accusato un fastidio muscolare. Nel Bologna lo squalificato è Beukema mentre gli indisponibili sono(il cui campionato è finito) e. Motta potrebbe tornare a schierare dal primo minutosulla trequarti.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.Skorupski: Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Saelemaekers; Ndoye; Zirkzee.