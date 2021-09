Josip Brekalo, nuovo acquisto del Torino, si presenta in conferenza stampa: "È un piacere giocare in Serie A, un campionato molto importante. Sono stato attratto dal progetto del Toro: ho parlato con Juric e ho capito che poteva essere un grande step per la mia carriera. In Italia posso imparare molto. So esattamente cosa vuole Juric, devo soltanto lavorare duramente per ritagliarmi il mio spazio. Come tutti vorrei giocare. Il ruolo? A destra o sinistra sul fronte d'attacco non cambia, è il ruolo che ho sempre fatto".



SU PJACA - "Abbiamo giocato insieme alla Dinamo Zagabria e siamo andati via lo stesso anno. Siamo grandi amici, possiamo giocare insieme e lui mi può aiutare molto nel percorso di ambientamento".