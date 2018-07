Il difensore brasiliano Gleison Bremer è uno dei nuovi acquisti del Torino in questa sessione di mercato e, alla vigilia dell'amichevole con i suoi connazionali della Chapecoense, il centrale arrivato dall'Atletico Mineiro si è presentato alla stampa.



"Il lavoro tattico in Brasile è diverso rispetto che a quello in Italia, ma non ho trovato difficoltà a inserirmi nella squadra, i compagni mi hanno aiutato molto. Anche Mazzarri mi sta aiutando molto, ci fa lavorare molto e io sto imparando a giocare nella difesa a tre, ma devo ancora allenarmi molto".



Poi sulla Chapecoense: "Sono molto emozionato di giocare contro di loro, di nuovo. Ma non come giocatore, proprio come persona".



Bremer è poi tornato del Torino e dei suoi obiettivi personali. "​I miei idoli sono Thiago Silva e Sergio Ramos: voglio diventare come loro, ma ci vorrà ancora tanto tempo. Il Torino? Sapevo che era una grande squadra, e volevo giocare in Europa. Sono riuscito facilmente a entrare in contatto con loro, tramite il mio procuratore. E sono riuscito ad arrivare".



Infine sul suo compagno di squadra e connazionale, Lyanco. "Lo conoscevo già al San Paolo. Ha un grande potenziale".