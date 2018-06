Bruno Peres che va, Haitam Aleesami che può arrivare. La Stampa fa il punto sul mercato del Torino: il terzino brasiliano ha detto no in via definitiva alla Roma, con la moglie che sarebbe già in Brasile, Flamengo e San Paolo alla finestra. I granata vogliono risolvere la grana, ma intanto hanno bussato alla porta del Palermo per il terzino norvegese, in uscita dopo la mancata promozione in Serie A.