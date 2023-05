Arrivano delle buone notizie per Ivan Juric dall'infermeria del Torino: Perr Schuurs è sulla strada del pieno recupero e dovrebbe esserci domenica pomeriggio per la partita in casa del Verona.



Il difensore olandese era stato costretto a saltare la partita contro il Monza per via di un problema muscolare: nulla di particolarmente grave e Juric dovrebbe averlo a disposizione per la prossima partita di campionato.