Wilfried Singo è uno dei calciatori del Torino più richiesti sul mercato, oltre che essere uno di quelli che hanno il valore di mercato più elevato. Sulle sue tracce ci sono diversi squadre e tra queste, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche la Roma.



Singo ha ancora un anno di contratto con il Torino e senza rinnovo in estate sarà ceduto: Urbano Cairo non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero fra un anno.