Belotti è a un bivio. Sotto contratto con il Torino fino a giugno 2022, l'attaccante dovrà decidere se rinnovare l'accordo con i granata o cambiare squadra nel prossimo mercato estivo. Tuttosport fa i nomi di Milan, Roma, Napoli, Inter e Atletico Madrid più un paio di club inglesi.



Per convincere il Gallo a restare il presidente Cairo deve evitare la retrocessione in Serie B e costruirgli una squadra in grado di puntare alla qualificazione in Europa. Facendo leva sul posto da titolare fisso importante in chiave Nazionale e sulla prospettiva di raggiungere i recordman di reti con la maglia del Toro (ora è a 90): Graziani a quota 97 e i 134 gol di Pulici.