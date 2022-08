A Monza, per la prima di campionato, il Torino è già in emergenza per quanto riguarda la difesa: Alessandro Buongiorno è squalificato, David Zima è infortunato e Armando Izzo è ormai fuori rosa. Restano a disposizione i soli Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez.



Per questo motivo Ivan Juric sta pensando a due soluzioni per completare la difesa a tre: arretrare Michel Adopo al centro della difesa o spostare in mezzo Djidji e schierare sulla destra Brian Bayeye.