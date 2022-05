Il primo passo per l'acquisto a titolo definitivo di Rolando Mandragora il Torino lo ha compiuto: la società granata ha infatti ottenuto il sì del centrocampista a proseguire la sua avventura alla corte di Ivan Juric. Ora resta però da compire il passo più complicare: convincere la Juventus a cedere il giocatore a 9 milioni di euro.



Il Torino non ha infatti intenzione di versare i 14 milioni di euro necessari per il riscatto del cartellino del centrocampista e il dt Davide Vagnati è al lavoro per ottenere uno sconto.