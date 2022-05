Il dt del Torino, Davide Vagnati, nei prossimi giorni ha in programma un nuovo appuntamento con i dirigenti del Leicester per cercare di arrivare a un accordo per far restare Dennis Praet sotto la Mole.



Il centrocampista belga ha già espresso il proprio gradimento all'ipotesi di una permanenza alla corte di Ivan Juric ma sarà necessario trovare un accordo con il Leicester: il Torino punta sul rinnovo del prestito, inserendo questa volta una clausola per l'obbligo di riscatto, il Leicester vorrebbe invece subito monetizzare le cessione di Praet.