Didier Ibrahim Ndong è sempre più vicino al Torino. Secondo quanto riportato Sky Sport UK, la società granata nelle ultime ore avrebbe trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definito del centrocampista: l'offerta che avrebbe convinto il Sunderland a cendere il mediano sarebbe di 7 milioni di euro.



Il Torino è sulle tracce di Ndong da ormai due anni, da quando giocava in Ligue 1 con il Lorient. Nell'estate del 2016 il mediano originario del Gabon è stato poi acquistato proprio dal Sunderland per 15 milioni di euro ma, dopo due stagioni deludenti, il valore del suo cartellino si è dimezzato.