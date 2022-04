Il riscatto da parte del Torino del cartellino di Josip Brekalo non è in dubbio. Il trequartista non vuole rientrare al Wolfsburg e Juric lo considera un tasselo fondamentale per i granata L'intenzione di Urbano Cairo è quella di provare ad abbassare il diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro pattuito la scorsa estate e che scadrà il 15 maggio prossimo. Lo riporta Tuttosport.