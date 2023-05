La trattativa per il rinnovo del contratto di Koffi Djidji non si è ancora conclusa. Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sta mantenendo vivi i contatti con l'entourage del calciatore e la speranza è quella di riuscire a trovare un accordo per il prolungamento (l'attuale contratto di Djidji scadrà il prossimo 30 giugno).



Djidji è un giocatore molto stimato dal tecnico Ivan Juric ed è lo stesso allenatore a spingere per il rinnovo del contratto ma c'è anche distanza tra le parti. I contatti stanno però proseguendo.