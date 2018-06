Torna viva l'idea Diego Falcinelli per l'attacco del Torino. Reduce dal prestito alla Fiorentina, la punta del Sassuolo piace da tempo a Walter Mazzarri. Secondo Tuttosport è l'idea low cost per affiancarlo ad Andrea Belotti. L'alternativa resta Ilija Nestorovski del Palermo, sempre impegnato però nel play-off finale contro il Frosinone per salire in Serie A.