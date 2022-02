Nelle ultime settimane in casa Torino ha tenuto banco la questione dei pochi tifosi presenti allo stadio ad assistere alle partite della squadra granata: le motivazioni della bassa affluenza sono diverse e non c'entrano con i risultati della squadra di Ivan Juric.



Contro il Cagliari si è però registrata una lieve inversione di tendenza, come dimostra il fatto che per la partita fossero presenti 10.132 spettatori. Era dal 30 ottobre, dal giorno dell'ultimo Torino-Sampdoria, che nello stadio Olimpico Grande Torino non si vedevano oltre 10.000 spettatori.