Il Torino vuole cedere Armando Izzo e in queste ultime ore di calciomercato il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercare una squadra al difensore: si tenta di trovare un accordo in extremis con il Cagliari, contando anche sull'ottima rapporto che lega il centrale a Walter Mazzarri.



Un accordo tra i due club non è però facile da trovare e dipenderà anche dal futuro di Luca Ceppitelli. C'è tempo fino a domani sera per sbloccare la trattativa e far approdare Izzo al Cagliari.