Il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato in giornata anche del futuro di Andrea Belotti, che avrebbe già sottoscritto un nuovo contratto fino al 2022. Queste le dichiarazioni del presidente granata riportate da Ansa: "Belotti è il nostro capitano, è un giocatore molto importante. Per noi il fatto di confermarlo per un lungo periodo è una cosa importante, ma ne parleremo a tempo debito".