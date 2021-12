A margine della cena di Natale a cui ha partecipato tutta la squadra, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel.



"Un bilancio dell’anno solare? La prima parte è stata complicata e difficile, Nicola ci ha dato una grossa mano, siamo riusciti a rimanere in A pur essendo partiti male. Con Juric stiamo facendo bene, ha dato un’impronta, la squadra lo segue, col Bologna ci siamo imposti con forza. Le premesse sono buone, dobbiamo dare continuità”.



Sui buoni propositi per il nuovo anno: “Meglio non dirli e tenerli nel cuore, cercando di realizzarli, sicuramente abbiamo iniziato una cavalcata diversa, abbiamo una visione positiva ma meglio pensare step by step, possiamo realizzare qualcosa di buono”, ha concluso Cairo.