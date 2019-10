"Mazzarri sa fare il suo mestiere" ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo difendendo l'operato del suo allenatore. Ma per restare saldo sulla panchina granata, il tecnico toscano dovrà fare in modo che il suo Torino non sbagli le prossime tre partite: quella contro Cagliari, Lazio e Juventus.



Se il Torino non dovesse ottenere dei risultati positivi nelle prossime tre gare, Mazzarri rischierebbe l'esonero. La prossima settimana sarà dunque decisiva per l'allenatore toscano.