Al Corriere di Torino, Urbano Cairo ha commentato l'importante vittoria ottenuta dal suo Toro contro l'Udinese. ​"Vittoria pesantissima, però mancano tante partite. Il Toro ha dato prova di solidità, compattezza e grande voglia di vincere. Si nota come nella squadra sia aumentata l’autostima, che i risultati certo aiutano. Ma tutta la squadra ha uno spirito importante, tutti sono pronti e si nota. La cosa buona è aver visto la squadra compatta, quadrata: abbiamo concesso pochi spazi e ci siamo mossi bene contro una formazione fisica e di qualità".



Cairo ha poi continuato: "Abbiamo fatto a meno di diversi giocatori in queste settimane, chi per problemi fisici chi per Covid, ma chi è entrato si è mostrato all’altezza, ha portato qualcosa di positivo. Dobbiamo essere contenti, certo ma con i piedi per terra: ora arriva la Roma, un’altra grande rivale, una grande e importante partita".