Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del mercato dei granata: "Dobbiamo fare qualcosa: un paio di giocatori in difesa, uno a centrocampo. Potrebbero essere in tutto 3 o 4 gli acquisti, dipenderà anche dalle uscite. Zaza? Un ottimo giocatore ma abbiamo già tanti attaccanti e solo per due posti. Mazzarri mi ha chiesto pochi giocatori, quelli che vuole lui, come Izzo. Tenere un giocatore in panchina non fa bene".