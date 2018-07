Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato al sito ufficiale del club granata l'acquisto di Gleison Bremer, difensore brasiliano proveniente dall'Atletico Mineiro.



Queste le sue parole: "Gleison Bremer è un giovane difensore centrale brasiliano che, insieme ad altri, la nostra rete di osservatori ha seguito in più occasioni. Fisico possente, arcigno in marcatura, veloce e risoluto, ha tutte le qualità per poter fare bene anche in un campionato estremamente competitivo come la serie A. Nel Toro troverà un gruppo molto compatto e compagni più esperti che lo aiuteranno a inserirsi nel migliore dei modi, ma soprattutto uno staff tecnico che sa valorizzare il talento e accompagnare la crescita dei calciatori emergenti. Sono dunque lieto di accogliere Gleison Bremer con grande cordialità: benvenuto in granata! Sempre Forza Toro".