Torino, Cairo frena il mercato in entrata: 'Già speso tanto in estate, su Buongiorno...'

Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha dichiarato all'uscita dalla sede della Lega Serie A a Milano: "Abbiamo fatto investimenti molto importanti nello scorso mercato estivo ad esempio prendendo Bellanova e Zapata, senza vendere nessuno. Chiuderemo il prossimo bilancio ancora in perdita. Vediamo se ci sono delle opportunità, ma non possiamo avere troppi giocatori in rosa. Buongiorno? Sono felicissimo che sia rimasto qui, ha un contratto fino al 2027".