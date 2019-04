Ai microfoni di Radio MC, il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto sul campionato della squadra granata. "​Noi stiamo facendo un buonissimo girone di ritorno, abbiamo messo a punto la squadra con una difesa che sta facendo cose eccellenti. Da 27 anni non facevamo così. Belotti ha ripreso a segnare, Mazzarri ha fatto un lavoro splendido, con una squadra molto compatta. Sono molto contento di lui, si vedono i risultati. Obiettivo Champions? Più che pensare ad un obiettivo europeo, conta pensare partita per partita. E lo facciamo anche oggi. Per la Champions, davanti a noi c'è un'Atalanta che va fortissimo e poi ci sono Milan e Roma. Dobbiamo giocare tutte le partite con al stessa voglia e determinazione per fare risultato. Alla fine conteremo i punti e vedremo dove saremo".



Cairo ha anche parlato di Zaza e Mazzarri: "Zaza? Ha avuto annata sfortunata, ma ci siamo comunque rinforzati e abbiamo ottimi giovani. La squadra c'è e il mister è fortissimo. Tutto questo si sta vedendo sul campo, ma mancano ancora cinque partite. Serve un crescendo per ottenere un obiettivo importante, uno sprint importante".