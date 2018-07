A margine dell'evento La7 Roadshow, presso la Nuvola Lavazza a Torino, il presidente del Toro Urbano Cairo ha fatto il punto sul mercato della sua squadra:



"La nuova stagione del Toro nasce bene, abbiamo iniziato la campagna acquisti con un giocatore importante come Izzo, un giocatore di rendimento, di affidabilità, con caratteristiche da Toro. Stiamo cercando ancora qualcosa in difesa e a centrocampo, ma già oggi siamo all'85% della rosa".



Cairo ha parlato anche di Mazzarri: "Noi abbiamo un allenatore come Mazzarri nel quale crediamo moltissimo che è entrato benissimo l'anno scorso quando è arrivato. L'anno scorso abbiamo fatto più punti al ritorno che all'andata, nonostante sia un girone più difficile".



Cairo ha poi parlato del mercato del Torino. "Verissimo? Abbiamo fatto di tutto, poi essendo vicini al ritiro non è che possiamo aspettare in eterno. Bremer è un giocatore di livello ma ci sono anche delle alternatrive. A breve faremo qualcosa"



Infine su Sirigu e Belotti. "Il rinnovo di Sirigu lo stiamo facendo, Salvatore era oggetto di attenzioni di squadre importanti e abbiamo voluto tenerlo. Belotti? L'obiettivo è tenere una squadra che già comunque è forte".