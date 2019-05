Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei granata seguito dalla Roma.



Queste le sue parole: "Non so se lo vogliono tutti, con me non ha parlato nessuno. Abbiamo fatto un buon campionato ma le prossime tre partite sono fondamentali e dovremo dare il 120% come contro il Milan. Mazzarri sta preparando la squadra nel modo migliore, dobbiamo dimostrare sul campo di meritare l'Europa".