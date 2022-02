Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto al Teatro degli Arcimboldi per l'ingresso di Gianni Motta nella Hall of Fame del Giro d'Italia e ha fatto il punto sulla presidenza della Lega Serie A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, tracciando l'identikit per la sua successione: dovrà essere un profilo "condiviso" che "possa portare all'attenzione del governo tutti i problemi del calcio italiano" e che "consenta di fare passi avanti" alla stessa Lega. "Il calcio rischia grosso - prosegue Cairo -. Ora abbiamo 45 giorni per eleggere un nuovo presidente ed evitare il commissariamento: mi sembra un tempo sufficiente, quindi aspettiamo a disperarci".



RINNOVO BREMER - Sul rinnovo di Gleison Bremer, poi, Cairo conclude: "Il rinnovo di Bremer è una cosa bellissima. Lui è un grande difensore e un grande uomo che ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone per bene si mettono insieme".