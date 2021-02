Andrea Belotti si sta confermando anche in questa stagione come uno degli attaccanti più prolifici della serie A. I numeri del Gallo sono esaltanti nonostante le difficoltà del Torrino: 22 presenze in campionato con ben 11 reti e 6 assist decisivi. La tentazione di misurarsi, a 27 anni, con una realtà con ambizioni da Champions League è forte per il capitano granata che sta riflettendo attentamente sul proprio futuro. Le sirene dal mercato iniziano a suonare con soprattutto Milan, Roma e Inter alla finestra in attesa di capire la decisione del nazionale azzurro. Nel nostro focus video tutti i possibili scenari, tra l'offerta di rinnovo del presidente Cairo e la posizione del club rossonero.