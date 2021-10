Tra i giocatori della Serie A in scadenza di contratto a fine stagione c'è anche Andrea Belotti, che oggi si è allenato a parte per smaltire completamente un infortunio ma appena tornerà in forma sarà l'attaccante titolare - e capitano - del Torino di Ivan Juric. Il suo futuro però ancora è in bilico, l'accordo per il rinnovo non arriva come conferma anche il presidente granata Urbaino Cairo: "Per il momento non ha ancora firmato - fa sapere il numero uno del Toro al Festival dello Sport a Trento - e non credo abbia voglia di farlo. Noi abbiamo fatto una proposta che andava oltre le possibilità del club, ma non posso costringere Belotti a fare nulla".