Antonio Sanabria doveva essere uno dei rinforzi per la seconda parte di stagione del Torino, ma prima di poter vedere in campo l'attaccante paraguaiano bisognerà ancora aspettare.



Appena arrivato in Italia si è infatti dovuto fermare per una ventina di giorni perché trovato positivo al Covid. Dopo la vittoria del Torino a Cagliari si era visto per la prima volta al Filadelfia ma ora, a causa del focolaio di Covid scoppiato, l'Asl ha bloccato gli allenamenti della squadra di Davide Nicola.



Quando Sanabria tornerà ad allenarsi regolarmente sarà passato un mese dal suo arrivo al Torino.