Quella contro il Chievo Verona è stata una partita complicata per il Torino e, fino al 76', il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. A sbloccarla ci ha pensato Andrea Belotti con una gran conclusioni da fuori area. Il Corriere della Sera, nell'edizione in edicola quest'oggi, ha svelato la velocità alla quale viaggiava il pallone calcio dal Gallo: 108 km/h.



Impossibile per Stefano Sorrentino opporsi alla conclusione del centravanti granata che, in questo modo, è tornato al gol dopo due mesi di astinenza.